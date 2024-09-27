Служба безпеки України повідомила про затримання на Вінниччині агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який у центральних регіонах України шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони в напрямку передової.

СБУ затримала агента ФСБ, який шпигував за переміщенням бойової техніки ЗСУ

Російська спецслужба хотіла в режимі реального часу відстежувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар. Для цього вона дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов на Вінниччині через його прокремлівську активність у Телеграм-каналах.

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Агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

Виявивши військову колону, він їхав за нею і їхав за нею майже 100 км, щоб установити маршрут, кількість і види техніки в колоні.

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Ним виявився 21-річний переселенець з Вінницької області, який шукав легкого заробітку.

На місці затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі спецслужбовцем Росії Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

Яке покарання загрожує агенту ФСБ, який шпигував за переміщенням бойової техніки ЗСУ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ схопила агентурну групу ФСБ, яка шпигувала за Силами оборони в трьох регіонах країни

Служба безпеки України повідомляла про ліквідацію агентурної групи Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові.

Один зі зловмисників виконував ворожі завдання, видаючи себе за експравоохоронця й показував фіктивне ветеранське посвідчення в разі перевірки документів.

Російська спецслужба відправила агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та техніки Сил оборони. 

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