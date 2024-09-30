Агенти партизанського руху "Атеш" підірвали релейну шафу на одній із важливих залізничних гілок у Курській області Росії, повідомили представники руху.
Диверсія на залізниці в Курській області РФ − подробиці
Ця гілка є однією з основних напрямків, якими росіяни доправляють техніку та боєприпаси на Курщину.
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За інформацією "Атеш", порушення роботи залізниці в цьому районі послабить логістику ворога, значно ускладнивши транспортування важливої техніки на фронт.
"Поки ЗС РФ продовжують почуватися в безпеці, ми продовжуємо завдавати ударів по їхній життєво важливій інфраструктурі", − наголосив "Атеш".
Партизани підпалили релейну шафу на залізниці на окупованій Донеччині
5 серпня агент руху "Атеш" підпалив релейну шафу на залізницчній гілці, що проходить через Калінінський і Будьонівський райони окупованої Донеччини.
Раніше партизани руху "Атеш" провели не менш успішну операцію: підірвали залізничну колію на Транссибірській залізничній магістралі біля російського міста Екатеринбург, якою росіяни доправляли на фронт в Україні північно-корейські боєприпаси.