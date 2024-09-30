Уряд може дозволити приватним підприємствам встановлювати власну ППО, повідомив в ефірі "Апостроф TV" підполковник і старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ Павло Кишкар.

Чи дозволять приватне ППО в Україні

"Є розроблений за моєю співучастю законопроєкт щодо приватного ППО. На запит, зокрема, великих компаній. Які готові за свої гроші встановлювати засоби. Безумовно, інтегруються ці засоби в загальну систему ППО", − пояснив Кишкар.

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Він додав, що наразі держава не дає можливості проходження військового вишкілу співробітниками приватних компаній, а це, своєю чергою, негативно впливає на якість підготовки новомобілізованих військових.

"Ми можемо віддати це приватним структурам. А командир чи якась комісія хай оцінює. Немає в цьому жодних проблем. Вам треба якість чи вам треба, щоб обов'язково через Міноборони пройшло?", наголосив підполковник.

За його словами, у країнах НАТО українці можуть пройти якісну загальну воєнну підготовку.

ППО збила всі "Шахеди", якими росіяни вночі намагалися атакувати Київ

У ніч проти 30 вересня сили ППО знешкодили всі ударні БпЛА, якими армія РФ намагалася атакувати Київ.

Цієї ночі ворог застосував 76 засобів повітряного нападу:

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одну балістичну ракету "Іскандер-М" із окупованого Криму;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударних БпЛА.

29 вересня російська армія атакувала залізничний вокзал на Сумщині FPV-дронами.