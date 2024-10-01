У жовтні в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це велике свято збігається в даті з Днем українського козацтва та церковним святом — Покровою Пресвятої Богородиці. Цьогоріч дата зсунулась на 1 жовтня, тож розберемося, чому ми святкуємо саме сьогодні?

Чому нова День захисників і захисниць України відзначатиметься 1 жовтня?

Свято День захисника України українці почали відзначати 14 жовтня із 2014 році. Після російської окупації росіянами українського Криму п'ятий президент України Петро Порошенко видав указ, яким було встановлене свято День захисників України, воно мало відзначатися в один день із православним святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Одночасно 2014 року було скасовано указ 1999 року, за яким українці відзначали День Захисника Вітчизни 23 лютого. Це свято, присвячене вшануванню Радянської армії, втратило свою актуальність для українців, адже було суто радянським та імперським за своїм змістом. Цілком зрозуміло, що незалежна Україна воліла повернутися до наших національних традицій, вшановуючи пам'ять тих, хто боровся за незалежність батьківщини.

Після того як ПЦУ перейшла на новий церковний календар, дата святкування Покрови зсунулася на 13 днів, так само, як більшість свят із фіксованою датою. А за указом нинішнього президента України Володимира Зеленського закономірно змінилися й дати двох українських свят, прив'язаних до свята Покрови. Тому хоча 2023 року ми ще святкували їх 14 жовтня, 2024 року День захисників України та День українського козацтва відзначають 1 жовтня. До війни на це велике свято українці мали вихідний, але у зв'язку із воєнним станом цьогоріч цей день знову буде робочим днем.

Advertisement

Історія свята День захисників та захисниць України: 23 лютого проти Покрови

Вперше свято Дня козацтва було офіційно запроваджене 1999 року указом Президента України Леоніда Кучми. Це було зроблено задля вшанування пам'яті українських козаків — славетних воїнів, які впродовж кількох століть української історії відігравали у ній важливу (іноді вирішальну) роль, захищаючи незалежність та свободу вітчизни.

Advertisement

Визначення днем святкування Дня українського козацтва церковного свята Покрови було не випадковим. Козаки глибоко шанували Богородицю, вірили в її заступництво та молилися їй перед кожною битвою, сподіваючись на її заступництво перед Всевишнім. Запорозькі козаки будували церкви на честь Богородиці, носили на грудях обереги з її ликом, вірячи в силу її захисту.

Історія, як відомо, є циклічною, тож зараз ми знову вимушені протистояти навалі чужинців, які хочуть знищити нашу ідентичність та позбавити нас свободи й права жити у своєму домі власним розумом. Як колись козаки боролись, захищаючи свою рідну землю та незалежність, так само українські захисники та захисниці, починаючи з 2014 року, борються з російським ворогом. Вшанувати їхню звитягу та подякувати їм за проявлений ними героїзм в умовах повномасштабної війни буде особливо доречним саме цього дня.

Advertisement

Традиційно у День захисників та захисниць України проводяться різноманітні заходи: військові паради, покладання квітів до меморіалів загиблим воїнам та урочисті церемонії нагородження. Ще однією важливою частиною святкування є проведення молебнів за здоров'я живих захисників та на вшанування пам'яті полеглих героїв. У церквах по всій країні читають молитви за тих, хто нині на полі бою, і тих, хто віддав своє життя за свободу й незалежність України.

Advertisement

Кого вітають у День захисників України 2024?

Важливо пам'ятати, що свято має назву День захисників і захисниць України, тож вітати треба не тільки чоловіків-військових. Адже наразі загальна чисельність жінок у Збройних силах України становить 68 тисяч, 48 тисяч з них — чинні військовослужбовиці, що регулярно виконують бойові завдання на передовій. Привітати із цим святом можна не тільки всіх знайомих військових, але й волонтерів, медиків, рятувальників, прикордонників та всіх, хто працює на обороноздатність країни.

Advertisement

Окрім цього, важливо підтримувати українську армію не тільки словом, а й ділом. Наприклад, зробивши пожертву на рахунки волонтерських організацій, які допомагають нашим військовим, або передати необхідні їм речі через місцеві волонтерські центри. Важливим в цей день є також покладання квітів на могилах загиблих військових і до пам’ятників загиблим героям, а також інші способи вшанування тієї непомірної ціни, яку герої заплатили за збереження свободи й незалежності України. Ми маємо завжди пам'ятати про це.

Висловити щирі слова вдячності кожному, хто відстоює нашу свободу на передовій чи в тилу — це найменше, що ми можемо зробити в День захисників та захисниць України.