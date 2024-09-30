Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, пов’язані зі транскордонними злочинами проти білорусів, які вчинили представники режиму Александра Лукашенка.

Про це повідомив Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі, створений Світланою Тихановською.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

До МКС передали докази про злочини режиму Лукашенка

У Литві дійшли висновку, що є достатньо підстав вважати Лукашенка та його спільників винними у злочинах проти людства.

Advertisement

Оскільки злочиннні дії були скоєні як на території Білорусі, так і на території країн-учасниць Римського статуту, Міжнародний кримінальний суд потенційно має юрисдикцію щодо них.

"Литва стала першою країною, яка скористалася своїм правом за Римським статутом і звернулася до Міжнародного кримінального суду для розслідування злочинів проти людства, вчинених режимом у Білорусі. Ми вдячні уряду Литви за принципове рішення та дії", – заявила голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська.

Це історичний прецедент, оскільки вперше в історії Міжнародного кримінального суду держава-учасниця Римського статуту передала на розгляд Офісу прокурора ситуацію в державі, яка не є учасником цього статуту.

Advertisement

"Крім того, вперше в центрі уваги МКС буде контекст масштабних міжнародних злочинів у Білорусі", – зазначив заступник очільника кабінету Павло Латушко.

Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула на кордон з Україною майже третину армії

20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."

18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".