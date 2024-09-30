Резидент агентурної групи Федеральної служби безпеки РФ, яка діяла на Запоріжжі, отримав довічний термін ув’язнення за підготовку терактів.

Його спільнику суд призначив 15 років позбавлення волі, повідомляє прессцентр Служби безпеки України (СБУ).

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СБУ викрила агентів ФСБ РФ у Запоріжжі - що відомо

У 2023 році зловмисники готували низку терактів проти командування Збройних Сил України та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті.

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Агенти відслідковували місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників.

Дані вони месенджером передавали ФСБ у вигляді позначок військових об’єктів на гугл-картах з детальним описом та фотографіями.

Також ФСБ готувала план ліквідації українських військовослужбовців через приведення в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони.

Для підготовки терактів ворожа агентура отримала від своїх російських кураторів гроші, які заходили на банківські реквізити резидента групи.

Контррозвідники СБУ викрили і затримали агентів під час спецоперації у Запоріжжі на початку травня 2023 року.

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Як встановило розслідування, резидентом групи виявився 52-річний місцевий житель, який потрапив у поле зору окупантів через прокремлівські погляди.

Наприкінці грудня 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник Федеральної служби безпеки РФ.

Для виконання вказівок керівник залучив спільника, який працював водієм очільника однієї з райадміністрацій обласного центру.

Згодом резидент залучив до групи ще п’ятьох мешканців регіону.

Під час обшуків у зловмисників вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Суд визнав резидента групи і його спільника – водія посадовця, винними за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

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Щодо інших учасників ворожого осередку – тривають розслідування.

СБУ схопила зрадника, якому ФСБ обіцяла 1 млн рублів за координати позицій ЗСУ

Служба безпеки України повідомила про затримання агента ФСБ РФ на Донеччині, який допомагав ворогові готувати повітряні удари по місцях дислокації ЗСУ на Покровському напрямку.

За співпрацю з РФ йому обіцяли 1 млн рублів, але цієї суми він так і не отримав, оскільки винагороду ФСБ використовувала лише як мотивацію для вербування.

Дані були потрібні Росії для нових вербувань і отримання розвідданих про оборону міста.