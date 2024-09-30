У тимчасово окупованому військами РФ Лисичанську Луганської області російські окупанти агітують молодь після закінчення школи і досягнення повноліття підписувати контракт із армією РФ.
Навесні пропаганду перетворять на примус, повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.
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На Луганщині росіяни продовжують вербувати українську молодь
“У той час, коли релоковані навчальні заклади Лисичанської громади посідають лідерські позиції за підсумками складання НМТ, а випускники мають гарні шанси вступити до кращих ВНЗ країни, в окупованому росіянами місті дітям пропонують іншу долю.
Їх агітують по завершенню школи і досягненню повноліття підписати контракт із армією РФ і йти відстоювати інтереси Кремля”, - зазначив Лисогор.
За його словами, ближче до кінця навчального року пропагандистські заходи щодо вступу до лав армії РФ перетворять на примус.
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“Молодь із так званої “ЛНР” загарбникам не потрібна”, - додав очільник ОВА.
Росія вербує українську молодь на ТОТ - що відомо
12 вересня стало відомо, що росіяни подвоять кількість учнів шкіл з військовим вишколом на тимчасово окупованих територіях до кінця навчального року
Російська влада продовжує кампанію з вербування молоді на ТОТ України під егідою нібито патріотичного виховання.
Структури на кшталт новоствореного осередку так званої "Молодої гвардії" в селі Веселе на Запоріжжі позиціюють себе як платформи для розвитку. Там молодь залучають до пропагандистських акцій та військового вишколу.
13 серпня одинадцять юнаків і дівчат із тимчасово окупованого Стаханова на Луганщині відправили до РФ у оборонно-спортивний табір "Авангард".
Дітей із Запорізької та Херсонської областей змушували відвідувати російську школу та відзначати російські свята, тиснули, аби громадяни України отримали документи російського зразка.