У Вугледарі ворожі війська перебувають майже в центрі міста, повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Наскільки просунулися росіяни у Вугледарі
За даними Філашкіна, в місті досі залишаються 107 осіб.
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Мережею шириться відео з імовірним встановленням російського прапора в східній частині міста. Зокрема таке відео оприлюднив український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.
"На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть у межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", − наголосив очільник ОВА.
За його словами, ситуація в місті важка, "люди змушені виживати".
Таврійські десантники відбили масовану російську атаку на Курахівському напрямку
За даними пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, ворог застосував 11 бойових броньованих машин з піхотою за підтримки восьми танків.
"Завдяки злагодженій бойовій роботі наших підрозділів вдалось знищити 4 танки та 2 бронемашини з окупантами", − зазначила пресслужба.
Як зауважили десантники, невдала спроба прориву росіян завершилася відступом.
Росіяни найбільш активні на Курахівському напрямку
Протягом 13 вересня на фронті відбулося 138 бойових зіткнень.
Найактивніше ворог наступав на Курахівському напрямку. На Харківському напрямку точилися чотири бої.
Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців.
На Куп’янському напрямку відбулося 11 боєзіткнень біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.