Наскільки просунулися росіяни у Вугледарі

Мережею шириться відео з імовірним встановленням російського прапора в східній частині міста. Зокрема таке відео оприлюднив український воєнний журналіст Андрій Цаплієнко.

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За даними Філашкіна, в місті досі залишаються 107 осіб.

У Вугледарі ворожі війська перебувають майже в центрі міста, повідомив очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.

"На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть у межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", − наголосив очільник ОВА.

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За його словами, ситуація в місті важка, "люди змушені виживати".