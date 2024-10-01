Естонія реструктурує допомогу для України, щоб у ній переважала продукція естонських підприємств, цитує ERR заяву міністра оборони країни Ханно Певкура.

Як Естонія змовлятиме зброю для України

"Ми стаємо на зовсім новий курс. Ми сказали Україні, що будемо давати те, що ми [самі – ред.] виробляємо, і будемо явно направляти ці гроші в естонську економіку, в естонську оборонну промисловість", – пояснив Певкур.

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Він зазначив, що естонський оборонпром здатен виробляти продукції більш ніж на 100 млн євро на рік.

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"Чи хочуть вони насамперед розмінування, суднобудування, безпілотників, пристроїв спостереження. Ми передали Україні [дані – ред.] про наші можливості, і тепер намагаємося знайти розумний компроміс, в якому враховуються їхні пріоритети і наші виробничі можливості", – зауважив міністр.

Естонія звинуватила Росію в низці кібератак на міністерства

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Після початку повномасштабного нападу на Україну РФ використовує перешкоди для GPS як засіб гібридного втручання. Перешкоди не вплинули на безпеку цивільної авіації у Фінляндії, але Finnair скасувала деякі рейси до Естонії через збої GPS.