Міський голова Тбілісі та представник керівної партії Грузії Каха Каладзе позитивно сприймає пропозицію Москви "допомогти примиритися" із владою окупованих територій.

Однак у Росії заявили, що навіть при запровадженні миру не збираються виводити війська з Абхазії і Цхінвальського регіону.

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Про це пише "Эхо Кавказа".

Що відомо про нібито примирення Грузії та Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку грузинської влади, і Росія "готова допомогти у досягненні цього".

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"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії.

Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", – сказав Лавров.

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Водночас Каха Каладзе заявив, що бачить у цій заяві Лаврова позитив та зазначив, що винуватцем російської окупації у 2008 році є тодішня влада.

"Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", – сказав він.

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"Колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це [окупація] – результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", – сказав Каладзе.

Опозиція назвала його реакцію на заяву Лаврова зрадою національних інтересів.

Після того депутат Держдуми РФ Константін Затулін заявив, що РФ у будь-якому разі не розглядає виведення своїх військ з окупованих територій Грузії.

"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює", - повідомив Затулін.

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Представник Держдуми РФ сказав, що Лавров не мав на увазі можливе виведення військ.Ідеться про "визнання реальність і встановлювання якоїсь взаємодії у межах міждержавних відносин".

"Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", – прокоментував Затулін.

Російська окупації регіонів Грузії - що відомо

У серпні 2008 року Росія ввела війська на територію Грузії. Внаслідок цього грузинська влада втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

28 серпня у Москві визнали нібито"незалежність" регіонів, проте у світі регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.