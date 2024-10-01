Міський голова Тбілісі та представник керівної партії Грузії Каха Каладзе позитивно сприймає пропозицію Москви "допомогти примиритися" із владою окупованих територій.

Однак у Росії заявили, що навіть при запровадженні миру не збираються виводити війська з Абхазії і Цхінвальського регіону. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це пише "Эхо Кавказа".

Що відомо про нібито примирення Грузії та Росії

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що бачить "щиру оцінку минулого" з боку грузинської влади, і Росія "готова допомогти у досягненні цього".

Advertisement

"Вони так і сказали, що хочуть історичного перемир’я. А у якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії.

Вони сусіди Грузії, якісь контакти між ними неуникні. Якщо усі сторони зацікавлені досягти домовленостей про ненапад, Росія буде готова допомогти", – сказав Лавров. 

ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів
Більше по темі

ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів

Також РПЦ визнали інструментом російської пропаганди.

Водночас Каха Каладзе заявив, що бачить у цій заяві Лаврова позитив та зазначив, що винуватцем російської окупації у 2008 році є тодішня влада.

"Думаю, усі розуміють помилки, яких припустилися багато років тому. Ми не маємо соромитися говорити про це", – сказав він.

Advertisement

"Колективний "Національний рух" створив віртуальний світ зла разом зі своїми господарями і водить нас по зачарованому колу. Це [окупація] – результат їхньої зрадницької політики. На жаль, їх визнала Росія, хоча увесь цивілізований світ не визнає. Це наші території", – сказав Каладзе. 

Опозиція назвала його реакцію на заяву Лаврова зрадою національних інтересів. 

Після того депутат Держдуми РФ Константін Затулін заявив, що РФ у будь-якому разі не розглядає виведення своїх військ з окупованих територій Грузії. 

"Чи це означатиме виведення російських військ? У нас є угоди про безпекову співпрацю… з Абхазією та Південною Осетією. Ніхто це не обговорює", - повідомив Затулін.

Advertisement

Представник Держдуми РФ сказав, що Лавров не мав на увазі можливе виведення військ.Ідеться про "визнання реальність і встановлювання якоїсь взаємодії у межах міждержавних відносин". 

"Слова Лаврова не потрібно розуміти як те, що Росія хоче повернути Південну Осетію та Абхазію Грузії, це питання давно закрите. А якщо вони встановлять між собою економічні зв’язки, це безперечно буде позитивом", – прокоментував Затулін.

Російська окупації регіонів Грузії - що відомо

У серпні 2008 року Росія ввела війська на територію Грузії. Внаслідок цього грузинська влада втратила контроль над Абхазією та Південною Осетією.

28 серпня у Москві визнали  нібито"незалежність" регіонів, проте у світі регіони вважають окупованими та частиною територій Грузії.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди Росія
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди
Київ Пост
1д тому
НАТО посилив моніторинг повітряного простору Румунії після падіння "Шахедів" Росія
НАТО посилив моніторинг повітряного простору Румунії після падіння "Шахедів"
Київ Пост
1д тому
ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів Росія
ПАРЄ закликала посилити санкції проти російських пропагандистів
Київ Пост
1д тому
Польща планує повністю звільнити Європу від російських енергоносіїв Росія
Польща планує повністю звільнити Європу від російських енергоносіїв
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Ворог перебуває майже в центрі Вугледару − Філашкін
Далі » Контроль над Вовчанським агрегатним заводом буде сприяти контрнаступу ЗСУ