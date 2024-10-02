1 жовтня 72-га окрема механізована бригада заявила про контроль росіянами частини Вугледара Донецької області, однак заперечила повне захоплення, пише Суспільне, цитуючи джерела в 72-й окремій механізованій бригаді.

Чи захопили росіяни Вугледар − подробиці

Наразі більша частина Вугледара контролюється російськими військами, хоча певна територія міста перебуває під контролем ЗСУ.

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"Наказу про вихід з міста бригада не отримувала", − пояснив співрозмовник Суспільного.

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Командир батальйону безпілотних систем 72-ї ОМБр Андрій Назаренко зауважив, що бригада тримає оборону попри активні штурми з боку росіян. Для захоплення міста Росія використовує щонайменше п’ять "добре підготовлених бригад".

72-га бригада утримує позиції протягом понад двох років, однак за останні пів року ситуація загострилася через ворожі штурми.

За словами співрозмовника Суспільного, росіяни застосовують авіаційні бомбардування для знищення оборони Вугледара.

Росіяни перебувають майже в центрі Вугледару

Станом на 1 жовтня у Вугледарі ворожі війська перебували майже в центрі міста.

Очільник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що в місті досі залишалися 107 осіб.

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За його словами, всіх дітей уже евакуювали, але бої йдуть у межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо.