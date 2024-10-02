Увечері 1 жовтня Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої ракетної атаки, пише The Times of Israel.

Масований обстріл Ізраїлю − подробиці

За даними речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніеля Хагарі, ВПС Ізраїлю продовжували працювати й сьогодні вночі також завдавали потужних ударів на Близькому Сході, як це було протягом останнього року.

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"Ізраїльська та американська системи протиповітряної оборони працювали ефективно. Була тісна співпраця у виявленні та перехопленні", − наголосив Хагарі.

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Наразі розслідування наслідків атаки триває.

"Іран вчинив серйозний акт агресії, що може призвести до ескалації на Близькому Сході", − пояснив речник ЦАХАЛу.

За даними контрадмірала, країна готувалася до відповіді на ракетний удар.

Реакція Пентагону на ракетну атаку на Ізраїль

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.

Більше по темі Іран пригрозив Ізраїлю "рішучою реакцією" через атаки проти союзних угруповань Прямі атаки почалися після ліквідації лідера Хезболли в Лівані та низки ударів ЦАХАЛу по сектору Газа й "Хезболлі".

Він зазначив, що Штати на Близькому Сході перехопили кілька іранських ракет, щоб виконати зобов’язання щодо партнерства з Єрусалимом у його захисті.

"Ми засуджуємо цей обурливий акт агресії з боку Ірану та закликаємо Іран припинити будь-які подальші атаки, у тому числі з боку його маріонеткових терористичних груп", − додав Остін.

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Водночас він зауважив, що Сполучені Штати не вагатимуться захищати власні сили й інтереси в регіоні та підтримувати захист Ізраїлю та партнерів у регіоні.

"Я глибоко пишаюся майстерністю та хоробрістю військ США, які сьогодні допомогли врятувати життя від нападу Ірану та які продовжують підтримувати оборону Ізраїлю та запобігати розширенню конфлікту чи ескалації", − запевнив очільник Пентагону.

Іран пригрозив Ізраїлю "рішучою реакцією" через атаки проти союзних угруповань

1 жовтня влада Ірану обіцяла дати "рішучу відповідь" на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

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Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військовим силам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході.

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

25 вересня винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю завдали ударів по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані.