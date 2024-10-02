Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України 1 жовтня евакуювали з території Лівану 179 осіб, серед яких було 134 українців, повідомила пресслужба ГУР.

Скільки людей евакуювали з Лівану − подробиці

Серед евакуйованих українців були 112 дорослих та 22 дитини.

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Евакуювали й 45 осіб інших таких національностей:

  • 16 громадян Польщі (10 дорослих та 6 дітей);
  • 6 громадян Чехії (5 дорослих та 1 дитина);
  • 9 громадян Литви (6 дорослих та 3 дітей);
  • 12 громадян Молдови (7 дорослих та 5 дітей);
  • 1 громадянин Бразилії;
  • 2 громадян Лівану (дорослі).

Загалом наразі Україна вивезла з Лівану 234 людини, серед яких 189 українців та 45 іноземців.

ГУР зауважило, що евакуювали всіх, хто виявив бажання повернутися в Україну. Операція пройшла оперативно за сприяння Польщі та авіакомпанії SkyUp.

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Ізраїль розпочав операцію в прикордонні Лівану

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

Операція відбувається за методичним планом, підготовленим Генштабом країни та Північним командуванням, до якого війська готувалися кілька місяців.  Ізраїльські наземні сили підтримують авіація та артилерія.

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Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході.

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

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25 вересня винищувачі ВПС Ізраїлю вдарили по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані. 

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