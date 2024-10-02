ГУР зауважило, що евакуювали всіх, хто виявив бажання повернутися в Україну. Операція пройшла оперативно за сприяння Польщі та авіакомпанії SkyUp.

Загалом наразі Україна вивезла з Лівану 234 людини, серед яких 189 українців та 45 іноземців.

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Серед евакуйованих українців були 112 дорослих та 22 дитини.

Головне управління розвідки Міністерства оборони та Міністерство закордонних справ України 1 жовтня евакуювали з території Лівану 179 осіб, серед яких було 134 українців, повідомила пресслужба ГУР.

Ізраїль розпочав операцію в прикордонні Лівану

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".

Операція відбувається за методичним планом, підготовленим Генштабом країни та Північним командуванням, до якого війська готувалися кілька місяців. Ізраїльські наземні сили підтримують авіація та артилерія.

Більше по темі Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої атаки Пентагон засудив дії Ірану та запевнив Ізраїль у підтримці Штатів.

Міністр оборони США Ллойд Остін наказав військам країни бути готовими до розгортання на Близькому Сході.

28 вересня Ізраїль заявив про ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насраллу після ударів по столиці Лівану.

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25 вересня винищувачі ВПС Ізраїлю вдарили по 280 об’єктах угруповання "Хезболла" у Лівані.