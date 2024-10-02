У ніч проти 2 жовтня Росія вдарила припортовій і прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району в Одеській області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура", − пояснив Кіпер.

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Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, яких уже доставили до місцевої лікарні.

За даними керівника ОВА, внаслідок обстрілу в пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили пропускні операції.

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"Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", − наголосив Кіпер.

Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм
Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм
Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм
Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм
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