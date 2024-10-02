У ніч проти 2 жовтня Росія вдарила припортовій і прикордонній інфраструктурі Ізмаїльського району в Одеській області, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Удар по пункту пропуску на кордоні з Румунією − подробиці "Ціллю росіян була припортова та прикордонна інфраструктура", − пояснив Кіпер. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, яких уже доставили до місцевої лікарні. За даними керівника ОВА, внаслідок обстрілу в пункті пропуску "Орлівка" тимчасово призупинили пропускні операції. Advertisement "Росіяни умисно обстріляли пункт пропуску, ускладнюючи перетин кордону для звичайних людей. Це терор проти цивільного населення", − наголосив Кіпер.

Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм Фото: керівник Одеської ОВА Олег Кіпер / Телеграм

Водночас за даними ДСНС, займання, що виникло на місці удару, вже ліквідували.