Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Випробування нової української балістичної ракети − подробиці

Наразі ЗСУ застосовують новий клас української зброї, тобто далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Однак використовуються різні види далекобійних дронів, зокрема й морські.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет Нептун, виробляється до 20 артилерійських систем Богдана щомісяця", − наголосив український президент.

Advertisement

Він додав, що Україна може виробляти загалом 4 млн дронів щороку. Наразі вже понад 1,5 млн законтрактовано.

"Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", – зауважив Зеленський.

Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру
Більше по темі

Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

Володимир Зеленський наголосив, що такі трагедії не повинні знову повторюватися.

Зеленський показав українську ракету-дрон "Паляницю"

Президент раніше опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця". 

Практично вся інформація про ракету наразі засекречена. 

Advertisement

Водночас за словами Зеленського, в межах дії нової зброї − два десятки російських військових аеродромів.

Ракету-дрон розробили за 1,5 року. 

24 серпня президент Володимир Зеленський розповідав про перше й успішне бойове застосування нової "Паляниці". 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
В Україні сьогодні відзначають День захисників і захисниць України Зеленський
В Україні сьогодні відзначають День захисників і захисниць України
Київ Пост
2д тому
Хроніка війни в Україні. 1 жовтня: Трамп говорить про свої «добрі стосунки» з Зеленським Зеленський
Хроніка війни в Україні. 1 жовтня: Трамп говорить про свої «добрі стосунки» з Зеленським
Джон Моретті
2д тому
Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру Зеленський
Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру
Київ Пост
вер. 29
Зеленський зустрівся з Трампом та представив план перемоги США
Зеленський зустрівся з Трампом та представив план перемоги
Київ Пост
вер. 28
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією
Далі » (Не)відставка заступників: що відбувається в Міністерстві оборони