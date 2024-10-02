Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час відкриття Другого міжнародного Форуму оборонних індустрій.

Випробування нової української балістичної ракети − подробиці

Наразі ЗСУ застосовують новий клас української зброї, тобто далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Однак використовуються різні види далекобійних дронів, зокрема й морські.

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"Пройшла успішно льотні випробування наша нова балістична ракета. Триває успішне застосування ракет Нептун, виробляється до 20 артилерійських систем Богдана щомісяця", − наголосив український президент.

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Він додав, що Україна може виробляти загалом 4 млн дронів щороку. Наразі вже понад 1,5 млн законтрактовано.

"Завдяки оборонним індустріям Україні належить стати одним із ключових глобальних донорів безпеки й дуже сильним гравцем на глобальному ринку зброї та оборонних технологій. Кожен, хто буде з нами, хто буде з Україною, я впевнений, виграє", – зауважив Зеленський.