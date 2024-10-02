Росія не буде обговорювати зі Сполученими Штатами підписання нової угоди щодо обмежень стратегічних ядерних озброєнь, повідомив прессекретар російського президента Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

Чи підпише РФ ядерну угоду зі США

Пєсков заявив, що російський президент Путін нібито вважає, що у світі змінилися "умови", які унеможливлюють обговорення стратегічних наступальних озброєнь без залучення до переговорів європейських держав.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

За даними прессекретаря російського президента, Росія хоче, аби угода охопила також інші країни.

Голос Америки повідомляє, що термін угоди між РФ та США під назвою New START закінчується 5 лютого 2026 року. Ймовірною причиною відмови продовження угоди може бути підтримка США України.

Росія тренувалася бити по цілях у Європі ракетами з ядерними боєголовками

Раніше Росія навчала флот атакувати цілі в Європі за допомогою ракет з ядерними боєголовками.

Більше по темі Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор Ідеться про банкові сервіси, які допомагають Росії вести війну проти України.

Карти цілей, що простягаються від західного узбережжя Франції до Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані в презентації для офіцерів, яку підготували до повномасштабного вторгнення.

Росія планувала конфлікт із Заходом, що виходить за межі її кордону з НАТО, а також розробляла серію нищівних ударів по Західній Європі.

Advertisement

26 липня Сполучені Штати та Канада повідомили про спільне патрулювання літаків РФ та Китаю біля Аляски, внаслідок якого вперше бомбардувальники пролетіли так близько до території США.