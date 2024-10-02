Для самих співробітників МО така історія виявилася сюрпризом.

«Ми чекали відставки міністра, про заступників ніхто не знав», - сказав на умовах анонімності один з високопосадовців МО в коментарі Kyiv Post.

Advertisement

Чутки про заплановану відставку Рустема Умерова (як і керівника ГУР Кирила Буданова) циркулювали телеграм-каналами та деякими ЗМІ останніми днями. Та, за словами одного джерел Kyiv Post в Міноборони, в останній момент все змінилося.

«Ще в неділю всі очікували відставки міністра. Але несподівано у понеділок все разюче змінилося. Одного з заступників, Джигира, звільнили взагалі без розмов з ним – подзвонили йому після 11 години вечора, коли він вже був не на роботі, щоб повідомити, що він звільнений», - каже джерело.

Advertisement

Kyiv Post намагався зв’язатися з паном Гайдером, але його телефон знаходиться поза зоною досяжності.

За що звільнили заступників – не повідомлялося. Як розповів Kyiv Post Секретар Громадської антикорупційної ради при МО Віктор Прудковських, який працював з цими чиновниками, важко зрозуміти мотивацію щодо звільнення принаймні частини з них.

«Наприклад, Джигір - це високопрофесійний спеціаліст який не мав жодних зауважень чи застережень по його роботі натомість налагодив роботу служби яка стала ефективним інструментом в перевірках і змінах на краще. З Дараган перетинався лише один раз, наскільки мені казали, то до її роботи були питання але вони не були зрозумілі, чи було це щодо її особистої ефективності або їй не давали просувати відповідні зміни», - каже Прудковських.

Advertisement

Він додає – відставки заступників, як і чутки про відставку міністра, з’явилися на тлі розмов про плани міністерства об’єднати Агенцію оборонних закупівель, яку було створено для боротьби з корупцією у сфері закупівлі боєприпасів, та Державний оператор Тилу – агенцію, яка відповідає за закупівлю їжі та амуніції, і якій багато вдалося досягти у подоланні корупційних схем посередників на закупівлі їжі для армії, про що Kyiv Post писав раніше.

«Відставки відбулися після гострого протистояння яке було викликано бажанням міністра злити дві агенції по закупівлях в одну. Наразі виглядає так що цю ідею відкладають», - розказав Прудковських.

Advertisement

Як зазначають члени Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, проблема злиття двох незалежних агенцій в одну передбачає звільнення їх керівництв, що послабить боротьбу з корупцією.

«Агенція з закупівлі зброї зараз дуже сильно ламає мікрофлору ринку зброї, а ринок не збирається віддавати свої надприбутки. Нагадаю, один нікчемний договір Львівського арсеналу дозволив в пару транзакцій вивести мільйони євро в кеш. Просто вийти з гри тут ніхто не хоче. Тут всі хочуть хоч пару центів з патрона і далі в геометричній прогресії. А коли встроїтись ніяк, то виникає бажання трохи попереставляти ліжка. «Ну дайте хоч на безпілотниках заробити»… «А нє? Ну тоді давайте все міняти. Це буде одне ліжко», - наводить приклад член Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко.