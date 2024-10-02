Вранці 1 жовтня Україну облетіла новина – міністр оборони Рустем Умєров зробив подання до Кабінету міністрів на звільнення трьох своїх заступників та державного секретаря міністерства.
Зокрема, посад мало було позбавлено Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира, Людмилу Дараган.
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Для самих співробітників МО така історія виявилася сюрпризом.
«Ми чекали відставки міністра, про заступників ніхто не знав», - сказав на умовах анонімності один з високопосадовців МО в коментарі Kyiv Post.
Чутки про заплановану відставку Рустема Умерова (як і керівника ГУР Кирила Буданова) циркулювали телеграм-каналами та деякими ЗМІ останніми днями. Та, за словами одного джерел Kyiv Post в Міноборони, в останній момент все змінилося.
«Ще в неділю всі очікували відставки міністра. Але несподівано у понеділок все разюче змінилося. Одного з заступників, Джигира, звільнили взагалі без розмов з ним – подзвонили йому після 11 години вечора, коли він вже був не на роботі, щоб повідомити, що він звільнений», - каже джерело.
Kyiv Post намагався зв’язатися з паном Гайдером, але його телефон знаходиться поза зоною досяжності.
За що звільнили заступників – не повідомлялося. Як розповів Kyiv Post Секретар Громадської антикорупційної ради при МО Віктор Прудковських, який працював з цими чиновниками, важко зрозуміти мотивацію щодо звільнення принаймні частини з них.
«Наприклад, Джигір - це високопрофесійний спеціаліст який не мав жодних зауважень чи застережень по його роботі натомість налагодив роботу служби яка стала ефективним інструментом в перевірках і змінах на краще. З Дараган перетинався лише один раз, наскільки мені казали, то до її роботи були питання але вони не були зрозумілі, чи було це щодо її особистої ефективності або їй не давали просувати відповідні зміни», - каже Прудковських.
Він додає – відставки заступників, як і чутки про відставку міністра, з’явилися на тлі розмов про плани міністерства об’єднати Агенцію оборонних закупівель, яку було створено для боротьби з корупцією у сфері закупівлі боєприпасів, та Державний оператор Тилу – агенцію, яка відповідає за закупівлю їжі та амуніції, і якій багато вдалося досягти у подоланні корупційних схем посередників на закупівлі їжі для армії, про що Kyiv Post писав раніше.
«Відставки відбулися після гострого протистояння яке було викликано бажанням міністра злити дві агенції по закупівлях в одну. Наразі виглядає так що цю ідею відкладають», - розказав Прудковських.
Як зазначають члени Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, проблема злиття двох незалежних агенцій в одну передбачає звільнення їх керівництв, що послабить боротьбу з корупцією.
«Агенція з закупівлі зброї зараз дуже сильно ламає мікрофлору ринку зброї, а ринок не збирається віддавати свої надприбутки. Нагадаю, один нікчемний договір Львівського арсеналу дозволив в пару транзакцій вивести мільйони євро в кеш. Просто вийти з гри тут ніхто не хоче. Тут всі хочуть хоч пару центів з патрона і далі в геометричній прогресії. А коли встроїтись ніяк, то виникає бажання трохи попереставляти ліжка. «Ну дайте хоч на безпілотниках заробити»… «А нє? Ну тоді давайте все міняти. Це буде одне ліжко», - наводить приклад член Антикорупційної Ради при Міністерстві оборони Тетяна Ніколаєнко.
Але несподівано все змінилося на засіданні Кабінету міністрів вдень 1 жовтня. Уряд підтримав звільнення де-факто лише держсекретаря Людмили Дараган.
Олександра Сергія та Юрія Джигира не погодили, а звільненого Станіслава Гайдера одразу ж перепризначили головою офісу міністра.
«Втім, це не менш дивно, бо ми не знаємо, що це за орган, які його повноваження, і що Гайдер буде там робити», - зазначила Kyiv Post член Антикорупційної ради при Міністерстві оборони Анастасія Шуба.
На думку співрозмовників, може йтися про те, що Кабінет міністрів не дав наразі міністрові провести ротацій в міністерстві за його бажанням, а отже, можна очікувати подальших кадрових змін в керівництві відомства. Kyiv Post спостерігатиме за ними.