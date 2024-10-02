Служба безпеки України повідомила про затримання подружжя агентів Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які передавали росіянам локації української ППО та підпалювали об'єкти Укрзалізниці.

СБУ затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за ППО

Жінка розвідувала локації підрозділів ППО ЗСУ, які захищають місто від комбінованих атак росіян.

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Вона намагалася виявити бойові позиції ЗРК та радіолокаційних станцій українських бійців. Агентка також здійснювала фото- та відеофіксацію військових об’єктів і позначала їхні координати на електронних картах.

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Отримані відомості передавала чоловікові, а він своєю чергою месенджером пересилав розвіддані ворожій спецслужбі.

Водночас дніпрянин займався підпалами. Він спалив релейну шафу на одній із головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес займання агент відзняв на камеру телефону для звітування перед російським куратором.

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Згодом чоловік мав продовжити низку підпалів на стратегічно важливих об’єктах Укрзалізниці, аби порушити транспортну логістику Сил оборони на східному та південному напрямках фронту.

Зловмисники почали співпрацювати з російською спецслужбою у червні цього року, коли спершу ФСБ дистанційно завербувала чоловіка, коли той шукав швидкого заробітку в Телеграм-каналах.

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Потім зрадник долучив і свою 36-річну дружину.

Спочатку агенти розклеювали по місту провокаційні листівки, де пропонували заробіток від росіян.

Яке покарання загрожує подружжю агентів ФСБ, яке шпигувало за ППО

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), а дії його дружини кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна, а його спільниці – 8 років позбавлення волі.

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СБУ та Нацполіція затримали агентів РФ, які підпалювали військові авто на Прикарпатті

В Івано-Франківську 24-річна місцева жителька та її 40-річний сусід підпалювали авто військових для швидкого заробітку.

З жінкою зв'язався російський представник і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

Щоб не шукати і не палити ці машини самій, фігурантка залучила спільника. Під час виходу «на справу» зловмисник дотримувався заходів конспірації.

Самого підпалювача та його спільницю затримали по гарячих слідах після підпалу камуфльованого мікроавтобуса.