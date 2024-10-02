2 жовтня після ракетної атаки Ірану по Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах угруповання "Хезболла" в Бейруті, пише CNN.
Нові удари Ізраїлю по об'єктах Хезболли в Лівані − подробиці
Як зазначається, перед авіаударами ізраїльські військові закликали жителів південних районів Бейрута евакуюватися з небезпечних зон.
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Ліванських громадян повідомили, що вони перебувають поблизу об'єктів "Хезболли", і по яких незабаром завдадуть ударів.
За даними CNN, протягом останньої доби внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули щонайменше 55 осіб, а ще 156 дістали поранення.
Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої атаки
Увечері 1 жовтня Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої ракетної атаки.
ВПС Ізраїлю продовжували працювати й сьогодні вночі також завдавали потужних ударів на Близькому Сході, як це було протягом останнього року.
Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.
Іран пригрозив Ізраїлю "рішучою реакцією" через атаки проти союзних угруповань
1 жовтня влада Ірану обіцяла дати "рішучу відповідь" на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.
У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".