2 жовтня після ракетної атаки Ірану по Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав авіаударів по об'єктах угруповання "Хезболла" в Бейруті, пише CNN.

Нові удари Ізраїлю по об'єктах Хезболли в Лівані − подробиці

Як зазначається, перед авіаударами ізраїльські військові закликали жителів південних районів Бейрута евакуюватися з небезпечних зон.

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Ліванських громадян повідомили, що вони перебувають поблизу об'єктів "Хезболли", і по яких незабаром завдадуть ударів.

За даними CNN, протягом останньої доби внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули щонайменше 55 осіб, а ще 156 дістали поранення.

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Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої атаки

Увечері 1 жовтня Іран запустив на Ізраїль понад 180 ракет під час масованої ракетної атаки.

ВПС Ізраїлю продовжували працювати й сьогодні вночі також завдавали потужних ударів на Близькому Сході, як це було протягом останнього року.

Міністр оборони США Ллойд Остін засудив атаку з боку Ірану щодо Ізраїлю та закликав припинити будь-які бойові дії.

Більше по темі Іран пригрозив Ізраїлю "рішучою реакцією" через атаки проти союзних угруповань Прямі атаки почалися після ліквідації лідера Хезболли в Лівані та низки ударів ЦАХАЛу по сектору Газа й "Хезболлі".

1 жовтня влада Ірану обіцяла дати "рішучу відповідь" на атаки Ізраїлю на своїх союзників на Близькому Сході.

У ніч проти 1 жовтня ізраїльські війська почали наземні рейди на півдні Лівану в межах операції "Північні стріли" проти "Хезболли".