У 2025 році уряд збільшить виробництво озброєння, повідомило Міністерство оборони України цитуючи міністра оборони України Рустема Умєрова під час другого Міжнародного форумі оборонних індустрій.

Як Україна збільшить виробництво зброї у 2025 році

"Ми вже інвестували 4 млрд доларів у розвиток української промисловості, а наступного року плануємо збільшити фінансування. Наш пріоритет − розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно з балістичними ракетами", − зазначив міністр оборони.

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Міноборони наразі працює над залученням іноземних партнерів для створення оборонних підприємств. Уряд зосередився на укладанні довгострокових угод, зокрема на 10 років.

Міністерство зауважило, що участь у форумі взяли понад 280 компаній, а під час заходу уклали нові угоди для зміцнення оборонних можливостей України.

"Один із наших пріоритетів − розвиток українського оборонного комплексу через зміцнення міжнародної співпраці та залучення іноземних інвестицій", − додав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Ракетна програма України − що треба знати

"Як вам відомо, останнім часом ми зосередилися на ракетних програмах і програмах безпілотників. Наступного року − або до кінця року − ви почуєте багато про те, що буде велика ракетна програма", − пояснив Умєров.

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Він додав, що Україна вже почала роботу над створенням власних балістичних ракет.

Уряд уже почав перемовини з партнерами щодо прямого фінансування ракетної програми, розрахованої на три роки.

Українська балістична ракета пройшла льотні випробування

Перша українська балістична ракета пройшла льотні випробування.

Наразі ЗСУ застосовують новий клас української зброї, тобто далекобійну ракету-дрон "Паляниця". Однак використовуються різні види далекобійних дронів, зокрема й морські.

Президент раніше опублікував нові подробиці про українську зброю − ракету-дрон "Паляниця".

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24 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше й успішне бойове застосування нової "Паляниці".