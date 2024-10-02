Національний банк України (НБУ) у День захисників і захисниць України голова НБУ Андрій Пишний та український боксер, абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик презентували пам’ятну монету "Абсолютний".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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В України випустили монету "Абсолютний" - подробиці

Нова монета присвячена українському боксеру Олександру Усику, який у травні 2024 року вперше за останні чверть століття став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

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Також перемогою над Ф'юрі українець об’єднав одразу чотири пояси, що стало потужним зарядом мотивації для кожного українця.

"Назва монети – "Абсолютний" – увібрала в себе досягнення і Олександра Усика, і наших спортсменів, і всіх українців, які прагнуть до Перемоги, й найбільше – захисників та захисниць. Саме такі події та емоції варто зберігати й передавати далі", - зазначив Пишний.

Який дизайн у нової пам’ятної монети

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено традиційний кримськотатарський орнамент, що символізує кримське коріння Олександра Усика.

Цей візерунок символізує нерозривний зв’язок Криму з Україною.

На реверсі в центрі композиції зображено стилізований образ чемпіона-спортсмена на тлі абрису монумента "Батьківщина-мати" – символу незламності та міцності українського народу.

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Внизу ліворуч і праворуч від силуету чемпіона зазначено написи: 18.05.2024 (дата проведення бою), АБСОЛЮТНИЙ і UNDISPUTED (титул, який виборов спортсмен).

Коли можна придбати монету “Абсолютний”

Пам’ятну монету незабаром можна буде придбати усім охочим.

Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед".

Тираж – до 50 тис. штук.