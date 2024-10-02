Міністерство оборони України планує запровадити повістки, які будуть містити QR-код.

Вже відбувається тестування оновлення, заявила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко в коментарі для DOU.

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Повістки з QR-кодом - що відомо

Черногоренко зазначила, що унікальний QR-код дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа.

У застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати таку інформацію:

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чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Військові можуть оновити свій статус служби у застосунку "Армія+"

27 вересня у застосунку "Армія+" запроваджена функція виправлення даних, заявдяки якій військовослужбовці можуть оновити інформацію про свою службу за кілька кліків.

При цьому генерується номер заявки, щоб далі можна було уточнити статус оновлення даних.

Після запуску "Армії+" певна частина військовослужбовців зіткнулася із тим, що інформація про військову службу не відображається у застосунку.

Більше по темі СЗЧ: як зупинити це в українській армії та чи допомагає новий закон мобілізації Кількість випадків полишення служби невпинно зростає, і, незважаючи на те, що багато військовослужбовців засуджують своїх колег, досі немає єдиного рецепту, як зупинити це явище

Тому розробили функціонал, який дозволяє оновити інформацію про військову службу через застосунок "Армія+" у кілька кліків та отримати номер заявки, щоб далі за ним уточнити статус.

Для оновлення статусу в "Армії+" слід завантажити/оновити застосунок й авторизуватися.

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Якщо інформація в реєстрі відсутня, на екрані з’явиться повідомлення "Ми не знайшли даних про вашу військову службу".

Тоді слід натиснути "Я точно чинний військовий".

Після цього треба заповнити форму, вказати необхідні дані і надіслати.

Потім військовий має отримати номер заявки, завдяки якому зможе відстежувати її статус, та очікувати сповіщення про результат.