Служба безпеки затримала інформаторку Федеральної служби безпеки Російської Федерації, яка розвідувала локації українських військ на Харківщині.

Нею виявилася викладачка одного з місцевих університетів, повідомляє прессцентр СБУ.

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У Харкові викрили викладачку на співпраці з РФ

Російська спецслужба дистанційно залучила освітянку до співпраці влітку цього року.

За вказівкою окупантів вона обходила Харків та намагалася виявити розташування Сил оборони.

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Особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Також інформаторка відстежувала маршрути руху військових колон у напрямку передової.

Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору.

У звітах жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис.

Більше по темі Росія вдарила по Харкову КАБами: є постраждалі Наразі відомо про щонайменше 12 постраждалих, серед яких 10-річна дитина.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську інформаторку, задокументували її злочини і затримали у власному помешканні.

Під час обшуку у неї вилучено мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

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Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ схопила банкіра, який працював на ворожу воєнну розвідку в Харкові

5 вересня Служба безпеки України повідомила про затримання чергового агента воєнної розвідки Росії, який працював на російського шпигуна – росіянина, що був співробітником українського банку й готував удари по обласному центру.

Він об’їжджав місто на власному авто й приховано збирав дані про розташування військових об’єктів на телефонну камеру, а також збирав для росіян інформацію про місця та наслідки повітряних ударів Росії по місту.

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Отримані дані надавалися російському шпигуну під час особистих зустрічей, а також за допомогою месенджера.