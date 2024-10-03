"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", − наголосив Генштаб.

За даними Генштабу, ця РЛС є складним об'єктом для ураження, що працює в прихованому режимі під час сканування горизонту в пошуках повітряних об’єктів. Наразі в російських сил залишилося лише 10 систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів США.

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Як зазначається, її знищення значно знижує здатність ворожої армії виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Радіолокаційна станція "Небо-М" − що треба знати

55Ж6М "Небо-М" або РЛМ-МЕ − багатофункціональний мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних та балістичних об'єктів на середніх та великих висотах, що входить до сімейства РЛС "Небо".

РЛК призначений для визначення трьох координат цілей. У комплексі, що складається з модуля командного пункту та одного-трьох різних радарів, використані засоби виявлення зі значними зонами виявлення малорозмірних та малопомітних цілей.

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СБУ та ЗСУ знищили російську РЛС "Каста" в Запорізькій області

14 серпня військові контррозвідники Служби безпеки України у співпраці з Силами оборони знищили російську РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста" в Запорізькій області.

Бійці СБУ, які працюють на гарячих напрямках фронту, вистежили та скоригували вогонь по ворожій РЛС дальнього виявлення 39Н6 "Каста-2Е2".

Її вартість залежно від комплектації стартує від 60 млн доларів.