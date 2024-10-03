2 жовтня Україна вперше підписала кредитний договір з Експортно-імпортним банком Кореї на 100 млн доларів, повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Перший пільговий кредит від Південної Кореї для України

Кредит, відсоткова ставка якого становить 1,0% річних, а пільговий період − п’ять років з дня підписання договору, нададуть на 20 років.

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Мінфін нагадав, що у квітні уряди країн підписали угоду, яка передбачає можливість для Києва протягом 2024−2029 років залучити кредити на 2,1 млрд доларів.

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Це перша фінансова допомога від Південної Кореї для держбюджету України.

Південна Корея збільшила підтримку України у межах флагманського проєкту з НАТО

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявляв, що Південна Корея і НАТО затвердять "флагманський проєкт", у межах якого Сеул розширить допомогу Україні.

У межах цього проєкту Південна Корея і НАТО також посилять взаємодію у боротьбі з гібридними загрозами та злочинною кіберактивністю.

Країна розширила санкції проти Росії та Білорусі та додала ще 243 товари до списку забороненої для експорту до РФ та її спільниці.

Уряд Південної Кореї запроваджував санкції проти суден, компаній та посадових осіб із Росії і КНДР, причетних до незаконної торгівлі зброєю, нафтою і нафтопродуктами, розробки ракет та іншої діяльності, що порушує резолюції Радбезу ООН.