Державний департамент США відреагував на повідомлення про страту 16 українських військовополонених росіянами 1 жовтня, повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу.

Реакція Держдепу США на розстріл українських військовополонених

"Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", − заявив Міллер.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

За його словами, ще від початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

Advertisement

Росіяни стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На поширеному відео полонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.

Україна може використовувати свою зброю для ударів углиб Росії − Міллер
Більше по темі

Україна може використовувати свою зброю для ударів углиб Росії − Міллер

Штати розглядають можливості для надання додаткових інструментів Україні для ведення війни.

Росіяни раніше стратили українського військовополоненого мечем.

В українській військовій розвідці є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року, більшість із яких підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди Росія
Росія відмовилася обговорювати зі США підписання нової ядерної угоди
Київ Пост
1д тому
Американська компанія виготовить бомби для України на майже $7 млрд США
Американська компанія виготовить бомби для України на майже $7 млрд
Київ Пост
2д тому
Україна може використовувати свою зброю для ударів углиб Росії − Міллер США
Україна може використовувати свою зброю для ударів углиб Росії − Міллер
Київ Пост
2д тому
Гельсінська комісія запропонувала змінити стратегію щодо Росії Росія
Гельсінська комісія запропонувала змінити стратегію щодо Росії
Київ Пост
вер. 30
Спонсорований контент
" Попередній Угорщина завадила направленню військових радників ЄС в Україну
Далі » Сили оборони відмінусували російську радіолокаційну станцію "Небо-М"