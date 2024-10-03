Державний департамент США відреагував на повідомлення про страту 16 українських військовополонених росіянами 1 жовтня, повідомив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час пресбрифінгу.

Реакція Держдепу США на розстріл українських військовополонених

"Я не маю незалежної інформації на підтвердження цього, але вважаю доречним, що Україна проводить розслідування", − заявив Міллер.

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За його словами, ще від початку повномасштабного вторгнення "Росія вчиняє жахливі дії".

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Росіяни стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На поширеному відео полонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.

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Росіяни раніше стратили українського військовополоненого мечем.

В українській військовій розвідці є список із 15 випадками страт полонених з листопада 2023 року, більшість із яких підтверджені відео з безпілотників або аудіоперехопленнями.