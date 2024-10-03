У ніч проти 3 жовтня на Росію налетіли понад 100 безпілотників, а в місті Казань Республіки Татарстан ввели обмеження на польоти, повідомив російський новинний Телеграм-канал Baza.

Масована атака дронів на Росію 3 жовтня − подробиці

Російське міноборони заявило про масштабний дроновий наліт сьогодні вночі.

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Згідно з даними ворожого відомства, російські сили ППО нібито знешкодили 113 безпілотників: 73 БПЛА − над територією Бєлгородської, 25 БПЛА − над Воронезькою, 14 БПЛА − над Курською та один − над територією Брянської областей Росії.

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Телеграм-канал Baza заявляє, що в місті Казань рейси на виліт і на приліт затримали, а літаки перенаправили на запасні аеродроми.

Спільна "бавовна" від ГУР та СБУ: понад 100 дронів на Росію

У ніч проти 17 травня понад 100 дронів ГУР та СБУ атакували важливі об'єкти на території Росії та тимчасово окупованого Криму.

Джерела Kyiv Post у спецслужбах підтверджували, що "ніч була дуже спекотною для російських військово-логістичних об’єктів, розташованих в Криму та на російському узбережжі Чорного моря".

Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
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Під атаку потрапила низка ворожих ресурсів, які стосуються постачання ворожій армії або відстежують переміщення людей у Росії.

Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська, а сили СБУ − по Туапсинському НПЗ".

Тоді спецоперація довела, що росіяни не здатні захистити свої основні морські бази в Севастополі та Новоросійську.

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