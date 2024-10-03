Збройні сили України зупинили активний наступ Росії під Покровськом Донецької області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Наступ росіян біля Покровська − подробиці
ЗСУ вдалося зупинити активний наступ армії країни-агресора під Покровськом Донецької області.
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Сили оборони. окрім цього, також зупинили спробу прориву ворога до села Любимівка в Курській області.
Росіяни стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку
1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.
Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.
На поширеному відеополонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.
Російські військові раніше стратили українського військовополоненого за допомогою меча.
Російське командування знало про загрозу наступу на Курщину, але не підготувалося, - ISW
25 вересня Служба безпеки України повідомляла про затримання на Донеччині чергового агента Росії, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку.