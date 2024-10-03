Збройні сили України зупинили активний наступ Росії під Покровськом Донецької області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Наступ росіян біля Покровська − подробиці

ЗСУ вдалося зупинити активний наступ армії країни-агресора під Покровськом Донецької області.

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Сили оборони. окрім цього, також зупинили спробу прориву ворога до села Любимівка в Курській області.

Росіяни стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

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Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На поширеному відеополонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.

Російські військові раніше стратили українського військовополоненого за допомогою меча.

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Аналітики пишуть, що ЗСУ змогли досягти ефекту оперативної несподіванки під час наступу на Курську область.

25 вересня Служба безпеки України повідомляла про затримання на Донеччині чергового агента Росії, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку.

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