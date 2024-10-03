Сили оборони. окрім цього, також зупинили спробу прориву ворога до села Любимівка в Курській області.

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Збройні сили України зупинили активний наступ Росії під Покровськом Донецької області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Росіяни стратили 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

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Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

На поширеному відеополонені українські військовослужбовці виходять з лісосмуги під контролем росіян, вишикувалися в шеренгу. Після цього їх розстріляли, а живих поранених добили пострілами впритул.

Російські військові раніше стратили українського військовополоненого за допомогою меча.

25 вересня Служба безпеки України повідомляла про затримання на Донеччині чергового агента Росії, який шпигував за Силами оборони на Покровському напрямку.