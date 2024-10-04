У ніч проти 4 жовтня Сили оборони України вдарили по базі ПММ росіян у Воронезькій області, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Удар по нафтобазі Аннанєфтєпродукт у Воронезькій області
"В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання", − повідомив Генштаб.
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Пресслужба зауважила, що завдання виконували сили та засоби Служби безпеки України у взаємодії з Силами оборони України.
Дві російські нафтобази зайнялись у Воронезькій області та Пермському краї
У ніч проти 4 жовтня БпЛА налетів на нафтобазу ТОВ Аннанєфтєпродукт у Воронезькій області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
Цієї ночі МНС Росії повідомляло про масштабне займання на нафтобазі в Пермському краї. У промзоні села Осіння горіла приватна база для зберігання нафтопродуктів на 10 000 кв. м. Спершу вогонь охопив ємності з паливом, однак потім його загасили.
Кіберфахівці ГУР атакували ресурси постачальників російської армії
Нафтобаза ТОВ Аннанєфтєпродукт розташована в селищі міського типу Анна у Воронезькій області Росії.