Служба безпеки України повідомила про чергове затримання агента Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), який розвідував бойові позиції ЗСУ на Покровському напрямку.

СБУ затримала агента ГРУ, який допомагав росіянам прориватися до Покровська

Російську спецслужбу цікавили укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Вона намагалася виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розміщення складів з боєприпасами, щоб підготувати бойові операції.

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49-річний безробітний з Краматорська привернув увагу ГРУ своєю прокремлівською активністю в забороненій соцмережі "Однокласники".

Він об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції ЗСУ.

Розвіддані зрадник відображав на картах Google із текстовим описом, а потім надсилав своєму російському куратору.

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Яке покарання загрожує агенту ГРУ, який допомагав росіянам прориватися до Покровська

Слідчі повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала агента, який допомагав росіянам під час наступу на Покровськ

Служба безпеки України повідомляла про затримання на Донеччині чергового агента Росії.

У липні цього року його дистанційно завербувала російська спецслужба. Росіяни дали зловмиснику завдання встановлювати геолокації штабів та укріпрайонів ЗСУ.

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Агента цікавили вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, а також пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні операції та інші бойові завдання.

Він нібито їздив на роботу на місцеву шахту, а під час поїздок приховано фіксував місця базування ЗСУ та позначав відповідні координати на картах Google.