Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Кібератака ГУР на ресурси постачальників армії РФ − подробиці
За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.
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Атаковані й ресурси vashhotel.ru − українська розвідка отримала доступ до даних користувачів, зокрема ворожих військовослужбовців, які бронюють житло на території країни-агресора.
Кіберфахівці також атакували ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може мати цінність для військової розвідки.
Дві російські нафтобази зайнялись у Воронезькій області та Пермському краї
Усі ці ресурси діють в інтересах російського керівництва та сприяють роботі армії агресора.
Поруч із цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови ГУР над знешкодженим ворогом.
Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор
Кіберкорпус ГУР МОУ атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України.
Як повідомляло джерело Kyiv Post в українській розвідці, під кіберударом опинилися Альфа-банк, банк "Откритіє", телекомунікаційний оператор "Ростелеком", які забезпечують російську війну.
Атака спричинила глобальний збій у системі швидких платежів, припинила роботу мобільних додатків банків і онлайн-банкінгу, а також внутрішніх сервісів фінустанов.
З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.
23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".