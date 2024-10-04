Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Кібератака ГУР на ресурси постачальників армії РФ − подробиці

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України

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Атаковані й ресурси vashhotel.ru − українська розвідка отримала доступ до даних користувачів, зокрема ворожих військовослужбовців, які бронюють житло на території країни-агресора.

Кіберфахівці також атакували ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може мати цінність для військової розвідки.

Більше по темі Дві російські нафтобази зайнялись у Воронезькій області та Пермському краї На одну з них налетів БпЛА, однак займання на іншій вважають технічною причиною.

Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України

Усі ці ресурси діють в інтересах російського керівництва та сприяють роботі армії агресора.

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Поруч із цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови ГУР над знешкодженим ворогом.