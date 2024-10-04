Кіберкорпус ГУР атакував низку ворожих онлайн-ресурсів постачальників російської армії, повідомило поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Кібератака ГУР на ресурси постачальників армії РФ − подробиці

За даними джерела, внаслідок операції ГУР отримало дані ресурсу okrug.ru про постачальників військового спорядження та уніформи для військ Росії.

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Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України

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Атаковані й ресурси vashhotel.ru − українська розвідка отримала доступ до даних користувачів, зокрема ворожих військовослужбовців, які бронюють житло на території країни-агресора.

Кіберфахівці також атакували ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів та може мати цінність для військової розвідки.

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На одну з них налетів БпЛА, однак займання на іншій вважають технічною причиною.

Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України

Усі ці ресурси діють в інтересах російського керівництва та сприяють роботі армії агресора.

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Поруч із цим внаслідок кіберудару на атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови ГУР над знешкодженим ворогом.

 

Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України
Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України
Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України
Фото: поінформоване джерело Kyiv Post у Головному управлінні розвідки України

Кіберфахівці ГУР атакували російський фінансовий сектор

Кіберкорпус ГУР МОУ атакував банківський сектор Росії, який забезпечує агресію російських військ проти України.

Як повідомляло джерело Kyiv Post в українській розвідці, під кіберударом опинилися Альфа-банк, банк "Откритіє", телекомунікаційний оператор "Ростелеком", які забезпечують російську війну.

Атака спричинила глобальний збій у системі швидких платежів, припинила роботу мобільних додатків банків і онлайн-банкінгу, а також внутрішніх сервісів фінустанов. 

З 23 по 26 вересня кіберкорпус Головного управління розвідки атакував понад 800 серверів у різних регіонах Росії.

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23 вересня кіберфахівці ГУР МОУ заблокували роботу двох російських банків: АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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