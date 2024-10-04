Вороже міноборони повідомило про нібито ліквідацію 18 українських безпілотників під час нічного нальоту. Зокрема, російське відомство уточнило, що над територією Бєлгородської області знищили 6 БпЛА, над територією Воронезької області – 6, а ще 5 були знешкоджені над акваторією Азовського моря та один – над територією Ростовської області.

Нафтобаза ТОВ Аннанєфтєпродукт розташована в селищі міського типу Анна у Воронезькій області Росії.

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Цієї ж ночі МНС Росії повідомляло про масштабне займання на нафтобазі в Пермському краї.

У ніч проти 4 жовтня БпЛА налетів на нафтобазу ТОВ Аннанєфтєпродукт у Воронезькій області Росії, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

Під атаку потрапила низка ворожих ресурсів, які стосуються постачання ворожій армії або відстежують переміщення людей у Росії.

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"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Відбулося займання порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", — написав губернатор регіону Олександр Гусєв.

Як зазначає російська служба, причиною займання могли бути або необережне поводження з вогнем, або аварійний режим роботи електрообладнання.

За даними МНС Росії, пожежу на нафтобазі в Пермському краї ліквідували, однак версія нальоту БпЛА не розглядається.

Водночас у промзоні села Осіння горить приватна база для зберігання нафтопродуктів на 10 000 кв. м. Спершу вогонь охопив ємності з паливом.

Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області

Як повідомляли джерела Kyiv Post, 7 вересня дрони Служби безпеки України "демілітаризували" склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Палало у населеному пункті Солдатське Воронезької області.

У суботу, 7 вересня, російська влада заявила про атаку БПЛА на території Острогозького району Воронезької області.

Місцевий губернатор Олександр Гусєв стверджував, що дрон було виявлено та "пригнічено". Але при падінні уламків "виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація".

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У ніч проти 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

На аеродромі були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.