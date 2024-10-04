Українцям, які планують укласти шлюб у Польщі, слід бути готовими до певних бюрократичних процедур. Загальна процедура для українців відрізняється залежно від того, чи шлюб укладається між двома громадянами України, чи з громадянином/громадянкою іншої країни. Тож пояснюємо, які документи потрібні для одруження в Польщі, та на що варто звернути увагу.

Хто з українців, які перебувають за кордоном, може укласти шлюб у консульстві в Польщі

З вересня 2023 року консульства України у Польщі отримали право реєструвати та розривати шлюби біженців з України. Це можна зробити лише у випадку, коли обидві особи, що мають намір укласти шлюб, мають українське громадянство і проживають у Польщі. Важливим є те, що обидві особи, що укладають шлюб, повинні легально прибути в Польщу та перебувати там на законних підставах на момент подання відповідної заяви. Така процедура реєстрації шлюбу доступна для громадян, які досягли 18-річного віку.

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Слід зазначити, що дана процедура стосується лише громадян України. Для реєстрації шлюбу з громадянином або громадянкою Польщі українцям потрібно буде звернутись до компетентних органів Республіки Польща.

За офіційними даними Мін'юсту, послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в Польщі надають наступні закордонні дипломатичні установи України:

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посольство України в Республіці Польща (Варшава),

генеральні консульства України в Кракові, Любліні та Вроцлаві,

консульство України в Гданську.

Konsulat Ukrainy w Gdańsku/ Kонсульство України в Гданську (фото з офіційної сторінки консульства у Фейсбук)

Що потрібно громадянину України у Польщі для реєстрації шлюбу: які документи слід надати?

Побутує думка, що для реєстрації шлюбу у Польщі буде достатньо легального перебування в країні та взаємної згоди сторін, засвідченої письмово під час особистого візиту до консульства, але це не так. Недостатньо просто подати заяву у відповідні органи реєстрації шлюбу та надати всі документи – вони ще повинні пройти перевірку та отримати схвалення від консульства.

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Для укладення шлюбу у Польщі необхідно надати в консульську установу:

заяву про державну реєстрацію шлюбу,

національні та закордонні паспорти громадянина України;

копію свідоцтва про народження та документальне підтвердження місця проживання в Україні (зазвичай ця інформація є у національному паспорті, або підтверджується витягом з Реєстру територіальної громади);

ідентифікаційний код (довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків);

документ, що підтверджує проживання у відповідному консульському окрузі на території Польщі – так званий мельдунок (meldunek).

Зверніть увагу, що всі ці документи повинні бути виключно українською мовою. У певних випадках документів із цього списку може бути недостатньо, і перелік необхідних документів може бути розширений. Наприклад, громадяни чи громадянки України, які в минулому були одружені, повинні додатково надати документи, що підтверджують розірвання минулих шлюбів. Це може бути: свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу з відміткою про набрання законної сили, свідоцтво про смерть одного з подружжя.

За наявності виняткових обставин, як-то вагітність нареченої або наявність спільних дітей, шлюб за кордоном можна зареєструвати раніше визначеного законодавством 30-денного терміну.

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Орієнтовна вартість державної реєстрації шлюбу на території Польщі складає 415 злотих (3 762 гривні).

Військовий облік при реєстрації шлюбу за кордоном

Для того, щоб зареєструвати шлюб через Консульство України, громадяни призовного віку мають надати документи, які підтверджують відношення до військової служби. Ще влітку 2023 року пункт 7 заяви про реєстрацію шлюбу передбачав подання лише таких відомостей про відношення до військової служби: місце перебування на військовому обліку, назва міста й номер поштової скриньки військової частини, де особа проходить службу. Та вже наприкінці вересня 2023 зазначений пункт заяви про реєстрацію шлюбу за кордоном був відчутно розширений.

Наразі українцям, які хочуть одружитися за кордоном, доведеться повідомити дипломатичній установі не лише зазначені вище дані, а й військове звання та статус особи (наприклад, "призовник"), серію та номер військового квитка або посвідчення про приписку. Нагадаємо, що від січня 2023 року українські дипломатичні установи ведуть військовий облік українських громадян, які перебувають за кордоном. Це стосується не лише чоловіків, а й жінок із відповідною фаховою підготовкою, які з 1 жовтня 2023 року також повинні перебувати на військовому обліку в Україні.