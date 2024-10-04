Служба безпеки України повідомила про нейтралізацію в Київській і Харківській областях злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів.

СБУ вдалося затримати 14 зловмисників, причетних до оборудок.

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СБУ знешкодила угруповання, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень

Під час обшуків у них вилучили понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів для чоловіків, які намагалися уникнути військової служби.

Крім того, вилучили й 250 підробних печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Зловмисники допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.

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Для цього вони облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

Фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Вартість послуг становила від 8 до 12 тис. доларів з одного "клієнта".

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Яке покарання загрожує угрупованню, яке "заробило" на ухилянтах понад 40 млн гривень

Слідчі повідомили 14 затриманим про підозру у вчиненні відповідних злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану).

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ ліквідувала "схему" для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби

У серпні Служба безпеки України повідомляла про знешкодження масштабної схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

Зловмисники налагодили механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються віддалено оформити закордонні паспорти.

Організатори виготовляли для ухилянтів документи без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах, а для оформлення посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а от фотознімок брали з дистанційно надісланої світлини.