Kyiv Post також відвідав Умань, щоб дізнатися, чи не бояться їхати до України паломники та що для них означає святкування в Умані.

Більше 33 000 хасидів-паломників прибули цими днями до українського міста Умань для святкування Рош Га-Шана, яке триватиме до 4 жовтня. Щороку саме в це місто, де знаходиться могила засновника хасидизму – ребе Нахмана – стікаються тисячі прихильників хасидизму – ультраортодоксальної течії юдаїзму.

А ось і Умань – 80-тисячноме місто в центрі України, яке кожного року на єврейський новий рік – Рош Га –Шана – наповнюється паломниками-хасидами. Ці три дні вони дозволяють собі усе – кричати, танцювати, веселитися.

До Умані вони приїжджають тому, що тут похований чільний діяч і один із засновників хасидизму – брацлавський раввин Нахман. Його могила – ось вона – є головним місцем паломництва.

« Мені подобається бути поряд з ребе Нахманом, це чудово і неповторно. Він сам вказав більш ніж 200 років тому на це місце, джерело благословення для світу, що робить рік солодким для всіх і кожного», – говорить паломник Юсеф.

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Юсеф – з Нью-Йорка. Він каже, що незважаючи на війну в Україні, приїхати сюди не боїться. Бо святе місце не може бути в небезпеці.

«Неважливо, безпечно тут чи ні. Бог – він звідусіль тут, і ми робимо те, що є правильним. Тут чудові люди, вони раді бачити нас, а ми їх», – каже Юсеф.

Багато американських хасидів сьогодні тут разом із ним. Для них це можливість доторкнутися до вічності.

«Ми захищені тут, ми тут в безпеці, це святе місце. Я люблю Україну, тут красиво, тут доброзичливі люди. Хай Бог благословить Америку, Ізраїль та Україну», – каже паломник Джіджия з Флориди.

Американських хасидів тут ледь не половина. Інша частина – з Ізраїлю. Вони більш консервативні й дуже переживають про те, що відбувається у них на батьківщині через агресію Ірану. Часто порівнюють Ізраїль з Україною, а Іран – з Росією. І кажуть – добро переможе.

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« Ні, ми не боїмося, ми з Ізраїлю, кого нам боятися? Де той ХАМАС, де той Насралла? Ми переможемо, бо з нами Бог, і Україна переможе, бо Бог з Україною, а Путін – слабкий. Я не просто так думаю, я в цьому впевнений. Він ніяк не може зламати вас, і всі в світі це бачать», – каже паломник Ханаан з Ізраїлю.

Вони дуже вдячні Україні за те, що попри війну вона знаходить сили забезпечувати організацію та безпеку такого свята.

« Я тут вже чотири дні. Я хочу дуже подякувати Україні та українцям, ви чудові! Ми постійно до вас приїжджаємо, ми знаємо, що вам це непросто під час війни, але ми приїжджаємо кожен рік, і це добре! У нас зараз не краща ситуація в Ізраїлі, але я вірю, що з Божою допомогою вона вирішиться», – каже Ілай з Ізраїлю.

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Ілай, як і Ханаан, Юсеф і Джіджия, тут не вперше, як і більшість паломників. Він, як і всі інші хасиди, поселився поближче до могили раввина – палломники розташовуютсья компактно, безпеку забезпечують як ізраїльські, так і українські поліцейські, та в цілому, незважаючи на активність та велику кількість людей, все проходить мирно.

«Як було і в попередні роки, поліція посилено забезпечує порядок та безпеку в місті Умань під час відзначення Рош Га-Шана. На допомогу прибуло 16 ізраїльських поліцейських, вони більше виконують комунікативну, превентивну функцію, вони доносять до паломників ту інформацію, яка потрібна екстреним службам. На місці не тільки поліція, а й МНС, екстрена допомога та всі інші служби, необхідні для безпечного протікання свята. За даний період суттєвих порушень в Умані не траплялося, ситуація наразі стабільна та контрольована», – розповідає голова комунікаційного відділу Головного управління Національної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

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Але що включає в себе свято? Юсеф каже – треба відсвяткувати Новий рік із максимальним задоволенням, щоб він увесь був солодким. Тому і танцюють, і кричать, і співають, і багато їдять, особливо солодкого.

« Від всього року ми хочемо лише хорошого, тому ми маємо споживати все солодке – солодко їсти, солодко співати, добре танцювати, насолоджуватись. Це прекрасно бути тут і відчувати це єднання», – каже Юсеф.

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Шауль – один з новонавернених хасидів-українців – каже, що для нього, як і для багатьох паломників, це момент для того, щоб морально спланувати наступний рік так, аби прожити його більш праведно.

« Якщо ти завтра не будеш кращим, аніж ти був сьогодні, нащо тобі завтрашній день? Рош Га-Шана для мене – це свято, коли ти можеш записати план свого життя на найближчий рік, такий план, щоб прожити рік більш праведно. Саме тому це для мене свято », – каже Шауль.

Багато хасидів накопичують гроші весь рік, щоб витратити їх тут. Через наплив людей, що зібльшує населення Умані на 50%, злітають ціни на таксі та житло – іноді до 20 разів. Але місць усе одно бракує.

« Я вже чотири роки їжджу сюди, і помітив, що цього року реально є проблема з нерухомістю – все заповнено», – твердить Шауль.

Та свято святом, але кожен тут пам’ятає, з чого починається свято: 2 жовтня – святкова молитва, яка відкривала новорічні заходи, почалася з молитви за Україну, якій усі вони бажають миру і перемоги.