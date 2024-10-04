Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні.
Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).
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ДБР викрило керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні
Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.
Працівники ДБР провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.
У кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для ухилянтів.
У будинку родини знайшли ще понад 5 млн доларів, 300 тисяч євро та 5 млн гривень, а також коштовності й брендові прикраси.
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Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.
Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє:
- 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;
- 9 елітними автомобілями;
- корпоративними правами на 48 млн гривень;
- готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном – в Австрії, Іспанії та Туреччині;
- близько 2,3 млн доларів на закордонних рахунках.
Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон.
Триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.
Посадовців можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні неправдивих даних у деклараціях та незаконному збагаченні.
Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
СБУ ліквідувала "схему" для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби
У серпні Служба безпеки України повідомляла про знешкодження масштабної схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.
Зловмисники налагодили механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються віддалено оформити закордонні паспорти.
Організатори виготовляли для ухилянтів документи без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах, а для оформлення посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а от фотознімок брали з дистанційно надісланої світлини.