Керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина викрили на масштабному незаконному збагаченні.

Під час обшуків у посадовців знайшли майже 6 мільйонів доларів у різних валютах, повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ДБР викрило керівницю Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні

Син підозрюваної обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Працівники ДБР провели обшуки у рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська.

Advertisement

У кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів та підроблені медичні документи з фіктивними діагнозами для ухилянтів.

У будинку родини знайшли ще понад 5 млн доларів, 300 тисяч євро та 5 млн гривень, а також коштовності й брендові прикраси.

Більше по темі У родичів Медведчука та Козака виявили приховане майно У підприємстві «Бетонбуд» перебуває необліковане майно на суму майже 16 млн грн.

Частину грошей посадовиця намагалась викинути через вікно під час обшуку.

Також правоохоронці з’ясували, що родина володіє:

30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві;

9 елітними автомобілями;

корпоративними правами на 48 млн гривень;

готельно-ресторанним комплексом та нерухомістю за кордоном – в Австрії, Іспанії та Туреччині;

в Австрії, Іспанії та Туреччині; близько 2,3 млн доларів на закордонних рахунках.

Жодне з цих статків не було внесено до декларацій, як того вимагає закон.

Триває досудове розслідування, встановлюються інші можливі учасники схеми.

Посадовців можуть звинуватити у шахрайстві, легалізації майна, здобутого злочинним шляхом, поданні неправдивих даних у деклараціях та незаконному збагаченні.

Advertisement

Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.