4 жовтня стало відомо про затвердження рішення про економічне бронювання, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Рішення про економічне бронювання − подробиці

"Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають на "рішення політичного керівництва". Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", – розповів Железняк.

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Наразі про модель ще нічого не відомо, але обговорення відбуваються щодо щомісячного підтвердження зарплати працівника.

У Раді зареєстрували законопроєкт з концепцією "економічного бронювання"

У Верховній Раді 11 червня зареєстрували проєкт закону №11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки", який передбачає концепцію економічного бронювання військовозобов’язаних від мобілізації.

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Серед них понад 48 тисяч - це військовослужбовиці.

Авторами законопроєкту були група нардепів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитром Наталухою. 

За словами автора, у новому законі "Про промислову політику" буде вичерпний перелік інструментів та механізмів, за якими держава зможе підтримувати українського виробника.

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Керівники підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть бронювати до 100% працівників.

Уряд оновив підходи до бронювання працівників. Забронювали також 90% рятувальників та поліцейських. 

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