4 жовтня стало відомо про затвердження рішення про економічне бронювання, повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк.

Рішення про економічне бронювання − подробиці

"Сказав, що точно будуть впроваджувати модель економічного бронювання. Рішення прийнято. Зараз розглядають декілька моделей (три). Чекають на "рішення політичного керівництва". Типу сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати", – розповів Железняк.

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Наразі про модель ще нічого не відомо, але обговорення відбуваються щодо щомісячного підтвердження зарплати працівника.