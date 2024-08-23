Служба безпеки України повідомила про знешкодження масштабної схеми ухилення від мобілізації в Одеській області.

СБУ знешкодила схему для ухилянтів, яку організували посадовці Міграційної служби

Зловмисники налагодили механізм одержання грошей від чоловіків призовного віку, які перебувають за межами України й намагаються віддалено оформити закордонні паспорти.

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Організатори виготовляли для ухилянтів закордонні паспорти без фізичної присутності клієнтів у відповідних держустановах, а для оформлення документів посадовці ДМС знімали свої відбитки пальців, а фотознімок брали з дистанційно надісланої світлини.

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Фото: Служба безпеки України

Готові паспорти  передавали замовникам через мережу посередників.

Вартість послуг становила від 500 до 2,5 тис. доларів залежно від терміновості.

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Місцеві мешканці жаліються, що після атаки дронів СБУ та ССО ЗСУ видовище з їхнього військового аеродрому більше схоже на кадри з фільму про апокаліпсис.

Під час 57 обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів вилучили понад 300 тис. доларів США та більше ніж 60 тис. євро й майже 200 печаток і штампів.

Ділки отримали замовлення на дистанційне оформлення понад 150 документів.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує організаторам схеми для ухилянтів на Одещині

Їм повідомили про підозру за ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

СБУ затримала в Києві адвоката, який організував схему для ухилянтів

Служба безпеки України повідомила про підозру адвокату в столиці, який організував схему для ухилення від призову та виїзду за кордон.

Вартість його послуг становила від 3 до 50 тис. доларів з одної людини, а сума залежала від терміновості. Найбільший попит мали меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності. 

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Зловмисника затримали в офісі, коли той отримав 45 тис. доларів від чергового ухилянта.

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