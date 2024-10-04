Уряд Норвегії планує близько $23,6 мільйона на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну.

Про це повідомило Міністерство економіки.

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У що Норвегія інвестує в Україні

Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну.

Цей капітал дозволить знизити ризики для міжнародних компаній, які інвестують в Україну.

Фінансування виділять у межах Програми підтримки Нансена для України.

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Програма підтримки Нансена – цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років.

Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.

Норвегія планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

Міністерка міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм заявила, що Norfund стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення.

Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

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Норвегія почала відмовляти у наданні притулку деяким українцям

26 вересня норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку.

Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.

У травні уряд країни запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту втратило чинність.