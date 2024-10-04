У ніч на 4 жовтня дрони Служби безпеки України (СБУ) разом із Силами оборони завдали ударів по нафтобазі "Аннанєфтєпродукт" у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляють джерела Kyiv Post у СБУ.

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Удар СБУ по нафтобазі Аннанєфтєпродукт - подробиці

Згідно з інформацією джерел, там розміщувалося 20 резервуарів з паливо-мастильними матеріалами.

В районі бази активно, але марно працювала російська ППО.

Місцеві писали про п’ять потужних прильотів дронів, після яких здійнялася сильна пожежа.

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«Окрім активної роботи по російських аеродромах, складам з ракетами та КАБами, СБУ не забуває і про нафтобази на ворожій території.

Вони є важливою логістичною складовою ведення війни. Оксамитовий сезон «бавовни» в самому розпалі», - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Раніше удар по нафтобазі Аннанєфтєпродукт у Воронезькій області підтвердили Сили оборони України.

Дрони СБУ атакували склад боєприпасів у Воронезькій області

Як повідомляли джерела Kyiv Post, 7 вересня дрони Служби безпеки України "демілітаризували" склад боєприпасів у Воронезькій області Росії.

Палало у населеному пункті Солдатське Воронезької області.

У суботу, 7 вересня, російська влада заявила про атаку БПЛА на території Острогозького району Воронезької області.

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Місцевий губернатор Олександр Гусєв стверджував, що дрон було виявлено та "пригнічено". Але при падінні уламків "виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, розпочалася детонація".

У ніч проти 3 жовтня дрони СБУ, Сил спеціальних операцій та інших Сил оборони налетіли на аеродром "Борісоглєбськ" у Воронезькій області Росії.

На аеродромі були розміщені склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 і місця зберігання авіаційного пального.