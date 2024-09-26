Норвезький уряд почав відмовляти деяким українцям у наданні тимчасового притулку, пише видання NRK.

Чому в Норвегії почали відмовляти деяким українцям у наданні притулку

"У нас у Норвегії понад 80 тисяч українців. Це більше ніж у всій провінції Фіннмарк. Ми повинні вжити заходів, які дозволять нам надати захист тим, хто його найбільше потребує", − зазначила міністерка юстиції країни Емілія Енгер Мель

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Заявки кількох українських біженців відхилили, однак нікого не вислали з країни примусово, проте деяким українцям відмовили в наданні місця проживання.

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У травні уряд Норвегії запровадив індивідуальний підхід до розгляду заяв від українців, зокрема тих, хто не проживав на батьківщині, коли почалася війна. Тоді правила колективного захисту для всіх українців втратило свою чинність.

Це стосувалося тих, хто має подвійне громадянство або проживав в іншій країні до приїзду в Норвегію. Заявки можуть відхилити й тим, хто приїхав із регіону, який, на думку влади країни, зокрема Львів і Львівська область, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська області.

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Мель наголосила, що "[воно рішення − ред.] правильне в тій ситуації, у якій ми [Норвегія − ред.] зараз перебуваємо".

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Українці з інших областей досі мають право на колективний захист.

Норвегія надала 9,5 млн доларів на евакуацію поранених з України

Норвезький уряд виділив 100 млн крон (близько 9,5 млн доларів) для продовження місії з евакуації тяжко поранених українців для лікування у Європі.

Угода між Норвегією та ЄС мала закінчитися в листопаді, але переобладнаний літак SAS продовжить евакуацію до квітня 2025 року.

Уряд Норвегії збільшить цивільну допомогу Україні на п'ять млрд крон (430 млн євро) цього року та продовжити надання допомоги до 2030 року.