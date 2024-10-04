Біля тимчасово окупованого Донецька внаслідок ракетного удару у четвер, 3 жовтня, були знищені понад 20 російських військовослужбовців, зокрема шестеро військових офіцерів з КНДР, які прибули для обміну досвідом з росіянами, повідомляють джерела Kyiv Post у спецслужбах.

Відомо, що ще троє північно-корейських військовослужбовців отримали поранення.

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Російські пабліки пишуть, перед ракетним ударом росіяни демонстрували представникам КНДР підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

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Раніше ГУР повідомляло про прибуття північнокорейських військових

Минулого тижня Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) доповідало про прибуття на тимчасово окуповану територію України обмеженого контингенту військовослужбовців з КНДР, зокрема підрозділів інженерних військ, що свідчить про активну співпрацю між Росією та КНДР, яка передбачає, зокрема, навчання та підготовку північнокорейських військових у тимчасово окупованих територіях України.

Окрім цього, як повідомляв Центр національного спротиву минулого місяця, Росія планує завезти північнокорейських громадян на окуповані території Донецької та Луганської області для їх залучення до виконання будівельних робіт. Окрім цього, російський президент Владімір Путін після зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином, вмовив колегу з Пхеньяна відкрити свої “дипломатичні представництва у Донецьку та Луганську”.

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Головною метою цих так званих дипломатичних установ є не покращення економічних зв'язків чи розвиток туризму, оскільки цих сфер в КНДР фактично не існує, а забезпечення постачання робочої сили на тимчасово окуповані території та залучення північних корейців до виконання будівельних робіт у цих регіонах.