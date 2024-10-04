Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ готовий допомогти Україні у післявоєнному відновленні країни.

Про це він повідомив 4 жовтня під час спілкування з мешканцями агромістечка Парохонськ, передає кореспондент БЕЛТА.

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Якщо Зеленський приїхав у Мінськ чи Москву, то закінчив б війну - Лукашенко

За словами Лукашенка, "поки що верхівкою України керує США. І якщо щось треба вирішити, Володимир Зеленський одразу летить до Вашингтона".

"Він не їде до Мінська та Москви, щоб домовитися і врешті-решт закінчити цю війну. Він думає, що американці відновлять Україну після війни і вони будуть "заможними", міцними, мудрими.

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Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться - скажуть: "Володя, ти хто такий?" – вважає він.

Президент Білорусі висловив переконання, що нова влада у США буде стурбована проблемами всередині своєї країни і їм буде не до України.

"Тому керівництву України треба взяти голову в руки і зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів", - наголосив Олександр Лукашенко.

Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула на кордон з Україною майже третину армії

20 серпня білоруські війська розмістили ЗРК та підрозділи радіотехнічного корпусу біля кордону з Україною для "значного посилення оборони."

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18 серпня Лукашенко заявив, що змушений перекинути частину військ до кордону з Україною, оскільки там начебто перебуває понад 120 тисяч українських військових.

На його думку, Україна тримає значну кількість військ на кордоні з Білоруссю, бо вважає, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".