Європейський Союз готується до запровадження пакета санкцій проти Ірану за постачання Росії балістичних ракет.

Обмеження торкнуться різних сфер, повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

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Що відомо про санкції ЄС проти Ірану

Співрозмовники видання зазначили, у першому пакеті санкційних заходів торкнеться близько десятка фізичних і юридичних осіб.

Ідеться про машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Як зазначили джерела, ЄС має намір схвалити цей крок до того, як лідери блоку зберуться на саміт у Брюсселі наприкінці цього місяця.

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Президент Ірану заперечив постачання балістичних ракет Росії - подробиці

25 вересня Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час зустрічі у Нью-Йорку з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі засудив нещодавнє постачання балістичних ракет іранського виробництва для Росії.

17 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не передавала зброю Росії з моменту його вступу на посаду наприкінці липня.

"Цілком можливо, що постачання відбулися в минулому… Але я можу вас запевнити, що з моменту мого вступу на посаду таких постачань до Росії не було", − пояснив Пезешкіан.

Пезешкіан повторив російську тезу про те, що причиною війни РФ проти України є порушення країнами НАТО, "обіцянки не розширюватися на схід".