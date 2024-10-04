Україна отримає від франко-німецької оборонної групи KNDS 12 самохідних артилерійських установок Caesar.
Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Франція надасть Україні САУ Caesar
"Під час промислового форуму в Києві група KNDS підписали контракт на постачання 12 гармат Caesar за фінансування України.
Збільшення виробничих потужностей нашого ОПК дає змогу підтримати Україну", — написав Лекорню.
En marge du forum industriel organisé à Kiev, signature hier par @KNDS_France d’un contrat pour fournir 12 canons CAESAR financés par l'Ukraine.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 4, 2024
Les hausses des capacités de production de notre industrie de défense permettent de soutenir l’Ukraine.
Франція надала 60 млн євро на підтримку української енергетики
24 вересня спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн повідомив, що уряд Франції надасть щонайменше 60 млн євро для України на підтримку енергосектору до кінця 2024 року.
"З наближенням зими ситуація стає критичною − ми маємо діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", − наголосив Ельброн.