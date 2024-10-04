"Під час промислового форуму в Києві група KNDS підписали контракт на постачання 12 гармат Caesar за фінансування України.

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Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Франція надала 60 млн євро на підтримку української енергетики

24 вересня спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн повідомив, що уряд Франції надасть щонайменше 60 млн євро для України на підтримку енергосектору до кінця 2024 року.

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"З наближенням зими ситуація стає критичною − ми маємо діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", − наголосив Ельброн.