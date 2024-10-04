Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлювальних джерел.

Отримувачем стало "Укргідроенерго", повідомляє пресслужба НКРЕКП.

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"Згідно з порядком регулятором видані для ПрАТ «Укргідроенерго» перші гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, на загальний обсяг 96 441 МВт-год.", - ідеться у повідомленні.

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На початок жовтня 2024 року в реєстрі гарантій походження створено більше 900 облікових записів.

Адміністратор уже завантажує до реєстру сертифіковані дані комерційного обліку зареєстрованих генеруючих установок.

Всі українські гідроелектростанції атакувала Росія - подробиці

28 серпня гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота розповів, що в Україні відстуні гідроелектростанції, які б не були атаковані Росією.

Наразі Каховська ГЕС знищена повністю, ДніпроГЕС має значні ураження, а інші гідроелектростанції перебувають у процесі відновлення.