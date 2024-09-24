Французький уряд надасть щонайменше 60 млн євро для України на підтримку енергосектору до кінця цього року, повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

Франція надасть кошти на підтримку української енергетики

"З наближенням зими ситуація стає критичною − ми маємо діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", − наголосив Ельброн за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС.

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Скільки коштів зібрали союзники України для енергетики

Від початку повномасштабного вторгнення РФ країни G7 та інші партнери зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.

У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

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45 млн євро внесуть до Фонду підтримки енергетики України.

23 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.

Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.

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