Французький уряд надасть щонайменше 60 млн євро для України на підтримку енергосектору до кінця цього року, повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

Франція надасть кошти на підтримку української енергетики

"З наближенням зими ситуація стає критичною − ми маємо діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", − наголосив Ельброн за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС.

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