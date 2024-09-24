Французький уряд надасть щонайменше 60 млн євро для України на підтримку енергосектору до кінця цього року, повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.
Франція надасть кошти на підтримку української енергетики
"З наближенням зими ситуація стає критичною − ми маємо діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", − наголосив Ельброн за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС.
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Representing 🇫🇷 at G7+ Ministerial meeting on 🇺🇦 Energy Support on the sidelines of #UNGA. With winter approaching, the situation is critical —we must act now to bring swiftly concrete energy solutions. France will provide at least 60M€ by the end of the year! ⚡️@SecBlinken… pic.twitter.com/FTx1SFfkyf— Pierre Heilbronn (@HeilbronnPierre) September 23, 2024
Скільки коштів зібрали союзники України для енергетики
Від початку повномасштабного вторгнення РФ країни G7 та інші партнери зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України.
У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.
Нідерланди надали Україні майже 210 млн євро на відновлення інфраструктури
23 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступні кілька місяців стануть вирішальними у війні Росії проти України.
Керівник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що для побудови стійкої до можливих російських атак енергосистеми Україна у найближчі роки має збудувати понад 12 ГВт потужностей, що коштуватиме 12-13 млрд євро.