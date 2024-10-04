Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачу корупції.

У 2021 році чоловік на посаді директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони звернувся до НАБУ з повідомленням про зроблену йому пропозицію отримати хабар у розмірі 24 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба НАЗК.

В Україні вперше заплатили нагороду викривачеві корупції

Викривач, який отримав винагороду - чинний військовослужбовець, який у 2020-2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

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У 2021 році він повідомив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), що йому запропонували хабар у 24 млн грн за дії в інтересах певного ТОВ.

Ішлося про залучення фахівців для проведення позапланового внутрішнього аудиту виконання державного контракту.

Аудитори мали скласти позитивний звіт за результатами аудиту щодо повноти, якості та відповідності виконаних робіт умовам контракту.

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Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецоб’єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони (ч. 3 ст. 369 ККУ).

Відповідно до закону, викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину.

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Можливість винагороди викривачам корупції було запроваджено ще у 2019 році.

"Дотепер суди ухвалили два позитивних рішення про виплати, однак через відсутність врегульованих процедур виплати реальне виконання судових рішень тривалий час було неможливим", - зазначили у НАЗК.

Очільник НАЗК Віктор Павлущик зауважив, що відсутність належної правової процедури для виплати не має впливати на можливість реалізації права викривача, гарантованого Законом.

Павлущик пояснив, що перша в історії українського інституту викривання виплата стала можливою завдяки зміні порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті.

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За 2023 рік в Україні покарали майже втричі менше корупціонерів

До Реєстру корупціонерів у 2023 році потрапили 2420 осіб. Це приблизно втричі менше в порівнянні з 2021 роком.

"Найбагатшими" на корупційні злочини є Львівщина та Київщина. Найчастіше причиною потрапляння до реєстру була пропозиція вигоди за дії або бездіяльність посадової особи чи органу влади.

У 2021 році більшість осіб потрапляли до Реєстру внаслідок порушень, пов’язаних із деклараціями. У 2023 році кількість таких справ скоротилася, оскільки від початку повномасштабного вторгнення НАЗК не перевіряло декларації посадовців.