В України відстуні гідроелектростанції, які б не були атаковані Росією, повідомив гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота в етері телемарафону "Єдині новини".

Скільки гідроелектростанцій України атакувала Росія під час війни

"На сьогодні, на жаль, немає жодної станції, яка б не була атакована російським агресором", – наголосив Сирота.

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Наразі Каховська ГЕС знищена повністю, ДніпроГЕС має значні ураження, а інші гідроелектростанції перебувають у процесі відновлення.

"До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитись максимально, але на сьогодні – це питання складне, тому що як не кожен тиждень, так кожен місяць постійні ракетні удари", – додав гендиректор Укргідроенерго.

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Він наголосив, що нині робити прогнози проблематично.

Російська атака пошкодила Київську ГЕС, але загрози руйнування немає

Під час масової атаки з боку Росії в понеділок, 26 серпня, ракети та безпілотники обстріляли Київську гідроелектростанцію.

Хоча атака завдала певних пошкоджень, загрози прориву дамби або критичного пошкодження станції немає.

Згідно з даними Укргідроенерго, після деокупації території Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати за 6-7 років. Для цього потрібно осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже можна починати безпосередню відбудову станції.

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1 червня росіяни обстріляли дві ГЕС. Про це також повідомляли в Укргідроенерго, але не зазначили, які саме ГЕС були під обстрілами.