Правоохоронці розслідують розстріл 16 полонених бійців ЗСУ росіянами на Покровському напрямку. Зокрема, вони вже встановили підрозділ окупантів, які могли здійснити страту.

Про це повідомив начальник Департаменту війни Офісу генерального прокурора України Юрій Бєлоусов у ефірі телемарафону.

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В Україні встановили особи бійців, яких вбили під час масової страти

«Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів.

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Ми попередньо встановили дані бійців. Але ми перевіряємо цю інформацію з поваги до їхніх рідних, щоб не помилитися у їхніх прізвищах», – сказав він.

Українське слідство має дані, де саме відбувся розстріл українських військовополонених і який підрозділ збройних сил РФ може бути причетний до вчинення цього злочину.

Наразі Україна направила запити військовим підрозділам, підрозділам розвідки, а також міжнародним партнерам, щоб зібрати якомога більше інформації про цей злочин.

Страта українських військовополонених стратили на Покровському напрямку − подробиці

1 жовтня росіяни розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Воєнний злочин скоїли поблизу сіл Миколаївка та Сухий Яр у Покровському районі.

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"Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства і катування полонених − не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового і політичного керівництва", − наголошував генеральний прокурор України Андрій Костін.